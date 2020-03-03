BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 13:55
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823894
BIST
14:55110.344
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 3.033,63
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:556,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,1870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
14:556,8567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8516
14:55318,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,37
|Açılış
|: 318,62
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.439.792
|% 19,83
|
|VERTU
|4,82
|27.688.358
|% 15,04
|
|TKNSA
|7,74
|54.122.865
|% 15,01
|
|SONME
|6,11
|5.316.090
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.463.288
|% 14,80
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|7.553.265
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|22,00
|9.681.482
|% -4,18
|
|THYAO
|12,11
|667.869.188
|% 2,63
|
|ASELS
|29,60
|656.944.490
|% 4,82
|
|GARAN
|10,01
|433.250.434
|% 4,60
|
|KARSN
|1,90
|291.320.118
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|243.582.064
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|291.320.118
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|178.350.397
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|132.490.590
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,53
|243.582.064
|% 5,86
|
|IHLAS
|0,82
|67.232.127
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8748
|7,9143
|% 0,44
|
|Frank
|6,4221
|6,4608
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6412
|1,6494
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,63
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|0,84
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,40
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,05
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|B. Petrol
|53,21
|53,21
|1,31
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