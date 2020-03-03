BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 13:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823896
BIST
14:37110.242
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 2.932,01
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:376,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:376,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:37318,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 4,85
|Açılış
|: 318,85
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKSUE
|10,95
|6.017.295
|% 7,99
|
|ARENA
|11,30
|4.305.785
|% 5,02
|
|AGYO
|1,92
|5.687.139
|% 4,92
|
|ARSAN
|5,21
|7.176.024
|% 4,83
|
|AKBNK
|7,18
|137.189.330
|% 4,51
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|7.451.249
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|OLMIP
|4,21
|2.544.933
|% -4,54
|
|THYAO
|12,10
|642.602.159
|% 2,54
|
|ASELS
|29,30
|561.058.764
|% 3,75
|
|GARAN
|10,04
|426.616.687
|% 4,91
|
|KARSN
|1,89
|277.444.361
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|241.781.992
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|277.444.361
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|177.702.165
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|130.252.932
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,52
|241.781.992
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,81
|66.819.378
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8882
|7,9277
|% 0,61
|
|Frank
|6,4370
|6,4758
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6454
|1,6536
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,06
|
|Altın Gr.
|319
|320
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|3,56
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|1,72
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|1,48
|
Seans Raporu
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