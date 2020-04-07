BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.04.2020 13:46
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 02.03.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835723
BIST
16:5394.563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 2.491,50
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:536,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:537,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3757
En Düşük
7,2810
16:53358,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,93
|Açılış
|: 358,06
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.868.728
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.486
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.296.054
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,76
|1.250.912.106
|% 6,43
|
|ASELS
|24,80
|1.003.042.003
|% 4,64
|
|GARAN
|8,01
|886.183.653
|% 3,22
|
|PETKM
|3,48
|597.732.358
|% 0,87
|
|SASA
|9,52
|561.392.885
|% 2,81
|
|YKBNK
|1,92
|380.249.366
|% 2,67
|
|PETKM
|3,48
|597.732.358
|% 0,87
|
|THYAO
|9,76
|1.250.912.106
|% 6,43
|
|TSKB
|0,94
|121.049.774
|% 1,08
|
|GARAN
|8,01
|886.183.653
|% 3,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3154
|8,3571
|% 0,64
|
|Frank
|6,9351
|6,9769
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7904
|1,7993
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|-12,55
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|0,77
|