BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2020 13:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840692
BIST
16:18101.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 361,14
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:186,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9993
En Düşük
6,9799
16:187,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:18384,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,47
|Açılış
|: 384,72
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.267.643
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.007.988
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.284.398
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.540
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|571.827.406
|% -0,28
|
|ASELS
|27,52
|436.405.275
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|191.613.903
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.174.011
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6993
|8,7430
|% 0,48
|
|Frank
|7,1660
|7,2092
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,11
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,29
|23,29
|0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PGSUS, TOASO
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 244, 45 artarak (% 0.26 ) 95, 186
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EGCEY, ARTI, ALYAG, IZTAR, TKURU, BRKO, EGCYO, ETILR, EKIZ
-
16:29
IZTAR, ISATR, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:29
ALKA, BAKAB, PRKME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında