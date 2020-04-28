BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2020 13:36
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840709
BIST
16:29101.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 426,48
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:296,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0004
En Düşük
6,9799
16:297,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:29385,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 385,25
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|26.258.862
|% 10,00
|
|CUSAN
|2,97
|19.018.240
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.013.844
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.390.035
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.553
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,19
|820.541.696
|% 1,57
|
|GARAN
|8,46
|747.848.981
|% 1,20
|
|THYAO
|10,80
|578.931.177
|% -0,18
|
|ASELS
|27,50
|440.603.418
|% 0,07
|
|ODAS
|1,74
|324.593.081
|% 4,82
|
|ODAS
|1,74
|324.593.081
|% 4,82
|
|ECILC
|5,19
|820.541.696
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|192.370.435
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|747.848.981
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.195.394
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7034
|8,7471
|% 0,53
|
|Frank
|7,1674
|7,2106
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8558
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,38
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|-1,10
|
|Tam
|2.531
|2.586
|-1,20
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-0,60
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,41
|23,41
|0,34
|