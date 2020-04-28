BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2020 13:36
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840711
BIST
16:24101.677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 409,68
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:246,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9799
16:247,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:24385,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 385,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.648.854
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.013.818
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.288.310
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.553
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|818.512.577
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|744.967.843
|% 1,08
|
|THYAO
|10,79
|576.762.667
|% -0,28
|
|ASELS
|27,54
|439.356.309
|% 0,22
|
|ODAS
|1,73
|319.178.742
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|319.178.742
|% 4,22
|
|ECILC
|5,20
|818.512.577
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|192.202.783
|% 0,47
|
|GARAN
|8,45
|744.967.843
|% 1,08
|
|AVOD
|2,50
|196.183.019
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6992
|8,7428
|% 0,48
|
|Frank
|7,1640
|7,2071
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,04
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,27
|23,27
|0,20
|
Seans Raporu
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 263, 82 artarak (% 0.22 ) 119, 234
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16:39XU100
Endeks 101, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 10, 660.00 milyon TL de
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16:39CMBTN
Yüzde 9.98 oranında artışla 40.76 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 296 adet işlem
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16:37EUYO
Yüzde 9.43 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 532, 872 adet işlem
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16:35CUSAN
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 110, 066 adet işlem