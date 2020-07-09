BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|31.728.952
|% 10,00
|GLRYH
|13,32
|10.284.467
|% 9,99
|VKFYO
|6,39
|1.574.937
|% 9,98
|LKMNH
|9,60
|39.541.513
|% 9,97
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6587
|8,7022
|% 0,42
|Frank
|7,3014
|7,3454
|% 0,31
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,42
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|8,80
|Tam
|2.669
|2.682
|9,00
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,10
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,04
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
Seans Raporu
- 10:32VKFYO Yüzde 9.98 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 051 adet işlem
- 10:31DITAS Yüzde 6.08 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 918 adet işlem
- 10:30BURVA Yüzde 4.61 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 627 adet işlem
- 10:29RYGYO Yüzde 4.36 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 930 adet işlem
- 10:28 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TRKCM, ISCTR, AKBNK