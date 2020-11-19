BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:45
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0028 1,02 0,0028 1,02 1,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889227
BIST
15:491.318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 23,34
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:497,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1522
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:498,9586
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1916
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:49452,99
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -11,14
|Açılış
|: 453,00
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:49
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.700.459
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.879.039
|% -9,70
|
|GARAN
|9,41
|8.195.479.068
|% 6,33
|
|KRDMD
|4,92
|4.430.204.341
|% 7,19
|
|YKBNK
|3,12
|3.596.329.181
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,55
|2.019.588.599
|% 4,47
|
|VAKBN
|4,91
|1.523.462.531
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,12
|3.596.329.181
|% 6,48
|
|KRDMD
|4,92
|4.430.204.341
|% 7,19
|
|GARAN
|9,41
|8.195.479.068
|% 6,33
|
|EKGYO
|1,95
|779.557.220
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,55
|2.019.588.599
|% 4,47
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5586
|7,5638
|% -1,97
|
|Euro
|8,9506
|8,9586
|% -2,09
|
|Sterlin
|9,9851
|10,0352
|% -2,21
|
|Frank
|8,2598
|8,3095
|% -2,06
|
|Riyal
|2,0113
|2,0214
|% -1,97
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,33
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|-88,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|-90,10
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-43,59
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,84
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,10
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:00SKTAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 456, 031 adet işlem
-
15:58SEKUR
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 530 adet işlem
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 65 artarak (% 2.10 ) 1, 197
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, SAFKR, IZTAR, CASA, MRSHL, SKTAS, PKENT, CRDFA
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YBTAS, MARTI, EUYO, MARKA, TKURU