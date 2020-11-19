BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:47
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00515 1,88 0,00515 1,88 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889228
BIST
15:511.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 25,03
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:517,5715
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1445
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:518,9672
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,1830
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:51453,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -11,05
|Açılış
|: 453,09
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.696.330
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.868.088
|% -9,70
|
|GARAN
|9,42
|8.140.849.667
|% 6,44
|
|KRDMD
|4,93
|4.418.237.770
|% 7,41
|
|YKBNK
|3,11
|3.594.452.009
|% 6,14
|
|AKBNK
|6,54
|2.010.311.645
|% 4,31
|
|VAKBN
|4,92
|1.519.018.360
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,11
|3.594.452.009
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,93
|4.418.237.770
|% 7,41
|
|GARAN
|9,42
|8.140.849.667
|% 6,44
|
|EKGYO
|1,95
|779.329.116
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,54
|2.010.311.645
|% 4,31
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5680
|7,5715
|% -1,87
|
|Euro
|8,9588
|8,9672
|% -2,00
|
|Sterlin
|9,9845
|10,0346
|% -2,21
|
|Frank
|8,2602
|8,3099
|% -2,05
|
|Riyal
|2,0112
|2,0213
|% -1,97
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,55
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,54
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-86,00
|
|Tam
|3.000
|3.077
|-88,11
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-42,63
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,31
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,10
|