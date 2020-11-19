BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:52
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00099 0,361 0,00099 0,361 0,365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889229
BIST
16:291.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 26,24
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:297,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,1527
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:298,9591
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1911
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:29452,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -12,05
|Açılış
|: 452,08
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.146.552
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.356.399
|% -9,70
|
|GARAN
|9,54
|9.343.842.581
|% 7,80
|
|KRDMD
|4,89
|4.664.295.742
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,15
|4.084.167.406
|% 7,51
|
|AKBNK
|6,61
|2.287.589.213
|% 5,42
|
|VAKBN
|4,96
|1.739.235.359
|% 4,20
|
|YKBNK
|3,15
|4.084.167.406
|% 7,51
|
|GARAN
|9,54
|9.343.842.581
|% 7,80
|
|KRDMD
|4,89
|4.664.295.742
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,96
|881.438.234
|% -1,51
|
|VAKBN
|4,96
|1.739.235.359
|% 4,20
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5587
|7,5633
|% -1,98
|
|Euro
|8,9494
|8,9591
|% -2,09
|
|Sterlin
|9,9693
|10,0193
|% -2,36
|
|Frank
|8,2513
|8,3010
|% -2,16
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% -2,08
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,14
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|-94,19
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,56
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
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