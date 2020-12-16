BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 08:24
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893296
BIST
11:081.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:087,7885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:089,4805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0529
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:08464,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,99
|Açılış
|: 464,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.458.149
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,50
|75.100.607
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|SANKO
|8,89
|7.880.049
|% -6,32
|
|GARAN
|9,81
|745.879.904
|% 1,66
|
|SISE
|7,35
|710.716.920
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,40
|454.554.421
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,15
|424.939.303
|% 0,32
|
|ODAS
|4,06
|392.247.733
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,15
|424.939.303
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,12
|268.969.333
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,66
|288.532.595
|% 7,69
|
|SISE
|7,35
|710.716.920
|% 0,27
|
|ODAS
|4,06
|392.247.733
|% 1,25
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7853
|7,7885
|% -0,61
|
|Euro
|9,4754
|9,4805
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,4737
|10,5262
|% -0,31
|
|Frank
|8,7600
|8,8128
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0693
|2,0796
|% -0,64
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,75
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:21IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 542 adet işlem
-
11:17KLGYO
Yüzde 7.29 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 936, 039 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, YKBNK
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TUPRS, KOZAA
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.85 ) 1, 268