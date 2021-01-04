BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 15:38
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-70
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
DİĞER 0-20 Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-30 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896669
BIST
16:561.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,95
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:567,3709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0590
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:569,0635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:56459,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,41
|Açılış
|: 459,39
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:56
|NIBAS
|57,20
|25.359.858
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.496.413
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.106.534
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,12
|17.824.847
|% -9,78
|
|KRTEK
|7,90
|11.254.005
|% -7,60
|
|EKGYO
|2,26
|1.632.869.008
|% 5,61
|
|GUBRF
|80,85
|1.473.404.920
|% -6,04
|
|KOZAL
|106,30
|1.331.329.658
|% 9,93
|
|GARAN
|10,33
|1.183.978.317
|% -0,39
|
|SISE
|7,39
|1.013.975.603
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,26
|1.632.869.008
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,55
|716.790.705
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|708.827.240
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|806.830.978
|% 4,40
|
|TSKB
|1,81
|365.094.623
|% 1,69
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3709
|% -0,79
|
|Euro
|9,0590
|9,0635
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0098
|10,0600
|% -1,16
|
|Frank
|8,3447
|8,3950
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% -0,83
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|44,00
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|44,00
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,28
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|