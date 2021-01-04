Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 15:38



BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-70
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
DİĞER 0-20 Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-30 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896669


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:561.494
Değişim :  1,15% |  16,95
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.500 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 25.359.858 % 10,00  
SEKFK 7,04 32.496.413 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 313.918 % 10,00  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Dolar 7,3659 7,3709 % -0,79  
Euro 9,0590 9,0635 % -0,12  
Sterlin 10,0098 10,0600 % -1,16  
Frank 8,3447 8,3950 % -0,14  
Riyal 1,9581 1,9679 % -0,83  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 44,00  
Altın Gr. 459 459 6,41  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.034 3.110 44,00  
Yarım 1.466 1.505 21,28  
Çeyrek 735 752 10,64  
Gümüş.Ons 27,46 27,49 1,14  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,21  
B. Petrol 52,41 52,41 0,61  
Seans Raporu 16:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru