BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 50-90 Hazine ve Maliye bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarıFON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı, gayrimenkul yat fonu katılma payı,Türkiye varlık fonu veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarıDİĞER 0-30 Ters repo,TPP,yurtiçi organize para piy. işlemleri,Bıst 100 ,Bıst Sürdürülebilirlik endeksindeki paylar,altın ve diğer kıymetli madenler,yat fon katılma payı,borsa yat fonu kat payı,vdmk,Ters Repo İşlemleri 0-2 Ters repo,Takasbank Para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleriMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Türk lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabıFON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-90 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896674BIST