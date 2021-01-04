BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 15:48
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 50-90 Hazine ve Maliye bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı, gayrimenkul yat fonu katılma payı,Türkiye varlık fonu veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
DİĞER 0-30 Ters repo,TPP,yurtiçi organize para piy. işlemleri,Bıst 100 ,Bıst Sürdürülebilirlik endeksindeki paylar,altın ve diğer kıymetli madenler,yat fon katılma payı,borsa yat fonu kat payı,vdmk,
Ters Repo İşlemleri 0-2 Ters repo,Takasbank Para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Türk lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-90 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896674
BIST
17:051.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,18
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:057,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:059,0808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:05459,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,39
|Açılış
|: 459,37
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:05
|NIBAS
|57,20
|25.533.860
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.415
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.179.616
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|18.047.554
|% -9,44
|
|KARTN
|87,30
|66.352.987
|% -8,63
|
|EKGYO
|2,30
|1.814.258.951
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,90
|1.515.324.479
|% -5,98
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.251.207
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.222.439.917
|% -0,10
|
|SISE
|7,38
|1.025.688.493
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,30
|1.814.258.951
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|718.051.799
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.017.242
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,93
|591.329.739
|% 5,78
|
|ISFIN
|4,03
|809.244.620
|% 4,40
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3764
|7,3812
|% -0,66
|
|Euro
|9,0735
|9,0808
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0104
|10,0606
|% -1,15
|
|Frank
|8,3432
|8,3934
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% -0,83
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,61
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,36
|52,36
|0,56
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20TLMAN
Yüzde 7.78 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437, 196 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 26, 180.00 milyon TL de
-
17:19ECZYT
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 478, 245 adet işlem
-
17:18GRNYO
Yüzde 5.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 704 adet işlem
-
17:17SEKFK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 682, 306 adet işlem