BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 60-90ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 10-30 Kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerTers Repo İşlemleri 0-2Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896685BIST