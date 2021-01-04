BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 15:59
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 60-90
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 10-30 Kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
Ters Repo İşlemleri 0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896685
BIST
17:151.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,37
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:157,3792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:159,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:15459,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,90
|Açılış
|: 459,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:15
|NIBAS
|57,20
|25.953.963
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.003.890
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.271.731
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,13
|18.264.274
|% -9,67
|
|ARZUM
|22,80
|455.570.726
|% -7,39
|
|EKGYO
|2,31
|1.926.960.876
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,75
|1.578.924.575
|% -6,16
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.713.081
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.252.944.457
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.045.601.111
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,31
|1.926.960.876
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|721.258.818
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.610.587
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,92
|619.403.797
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|815.925.017
|% 4,40
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3792
|% -0,68
|
|Euro
|9,0760
|9,0825
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0153
|10,0655
|% -1,10
|
|Frank
|8,3459
|8,3962
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% -0,76
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,61
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,36
|52,36
|0,56
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:25YGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 429, 083 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 55 artarak (% 1.20 ) 1, 656
-
17:24XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 26, 442.00 milyon TL de
-
17:24TLMAN
Yüzde 8.22 oranında artışla 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 837 adet işlem
-
17:23AYCES
Yüzde 7.09 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 710 adet işlem