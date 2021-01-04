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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 15:59



BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 60-90
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 10-30 Kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
Ters Repo İşlemleri 0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896685


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 25.953.963 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.003.890 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.039.028 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
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Riyal 1,9596 1,9694 % -0,76  
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Altın Ons 1.940 1.941 44,61  
Altın Gr. 459 459 6,29  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.032 3.109 42,49  
Yarım 1.466 1.504 20,55  
Çeyrek 735 752 10,27  
Gümüş.Ons 27,45 27,48 1,13  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,22  
B. Petrol 52,36 52,36 0,56  
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