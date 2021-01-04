BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fonun yönetim stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel sektör iç borçlanma araçları, kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları (eurobond), yurtiçi ortaklık payları, yabancı borsa yatırım fonları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır.Ancak, fon portföy değerinin en fazla %20'si yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılabilir.Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 4Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-50DİĞER 0-100 Kamu ve Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma AraçlarıTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payı,yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı paylarıAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-100 Kamu/Özel Sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896707BIST