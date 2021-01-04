BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 80-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları,Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters RepoTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı paylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896711BIST