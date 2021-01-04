BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 16:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları,Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
DİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896711
BIST
17:461.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:467,4109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:469,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:46461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 8,93
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,92
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:45
|NIBAS
|57,20
|27.103.074
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.596.266
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.411.759
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|488.981.755
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.395.947.946
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.317.119.507
|% -0,10
|
|SISE
|7,37
|1.123.714.123
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|729.044.954
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,11
|799.031.804
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,91
|650.540.510
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|410.548.704
|% 1,69
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4021
|7,4084
|% -0,29
|
|Euro
|9,0961
|9,1104
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0336
|10,0839
|% -0,92
|
|Frank
|8,3602
|8,4106
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,57
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|45,69
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,24
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|0,29
|