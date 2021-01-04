BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 16:38
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları,Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
Ters Repo İşlemleri 0-10 Ters Repo İşlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payı,Yabancı Yatırım Fonu Payı,Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları,Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payı
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896723
BIST
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:007,4179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:009,1130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:00462,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 9,95
|Açılış
|: 462,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,10
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SEKFK
|7,04
|33.229.833
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.164.059
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.710.865
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.848.936.383
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.555.185
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.262.729.963
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.848.936.383
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.418.065.559
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.352.844.696
|% -0,29
|
|SISE
|7,36
|1.154.041.521
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,35
|2.262.729.963
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|756.750.995
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,08
|873.761.727
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|666.728.275
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|413.157.091
|% 1,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4122
|7,4179
|% -0,16
|
|Euro
|9,1002
|9,1130
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0474
|10,0977
|% -0,79
|
|Frank
|8,3683
|8,4187
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9663
|1,9761
|% -0,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|48,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|8,93
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,25
|
|B. Petrol
|52,11
|52,11
|0,31
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında