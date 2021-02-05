BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2016 7 932017 7 932018 4 962019 5 952020 6,5 93,52021 6,5 93,5Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 28.02.2019 18 EvetBanu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31.05.2019 16 HayırKübra Eskiçırak Fon Kurul Üyesi 01.02.2021 19 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarElif Bakır Bakanay 16.12.2020 15 Lisans 3İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaKübra Eskiçırak Fon Kurul Üyesi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.comBanu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukuguz@cardif.comElif Bakır Bakanay Fon Denetçisi 02123193200 elif.bakirbakanay@cardif.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907624BIST