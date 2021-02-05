BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2021 10:25
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 6,5 93,5
2021 6,5 93,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Bekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 28.02.2019 18 Evet
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31.05.2019 16 Hayır
Kübra Eskiçırak Fon Kurul Üyesi 01.02.2021 19 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Elif Bakır Bakanay 16.12.2020 15 Lisans 3
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Kurul Üyesi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukoguz@cardif.com
Elif Bakır Bakanay Fon Denetçisi 02123193200 elif.bakirbakanay@cardif.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907625
BIST
11:391.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.542
11:397,0748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0610
|Açılış
|: 7,0600
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|Önceki Kapanış
|: 7,1300
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7,1484
En Düşük
7,0683
11:398,4817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0688
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4696
11:39412,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 412,40
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:39
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|219.674.138
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.735.175
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,24
|17.010.501
|% -7,11
|
|SISE
|7,85
|501.415.916
|% 1,82
|
|KOZAL
|123,90
|433.001.121
|% 1,98
|
|GARAN
|9,92
|345.962.683
|% 0,00
|
|ISKPL
|29,40
|300.847.043
|% 3,23
|
|SASA
|28,38
|248.350.172
|% 5,50
|
|TSKB
|1,85
|196.157.110
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|202.404.206
|% 0,40
|
|SISE
|7,85
|501.415.916
|% 1,82
|
|CEMAS
|2,31
|127.750.305
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|197.359.141
|% -0,49
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0713
|7,0748
|% -0,85
|
|Euro
|8,4727
|8,4817
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6841
|9,7327
|% -0,45
|
|Frank
|7,8226
|7,8698
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8845
|1,8940
|% -0,64
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|16,19
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,37
|59,37
|0,36
|
Seans Raporu
11:39
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