BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2021 10:46
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 6,5 93,5
2021 6,5 93,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Bekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 28.02.2019 18 Evet
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31.05.2019 16 Hayır
Kübra Eskiçırak Fon Kurulu Üyesi 01.02.2021 19 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Elif Bakır Bakanay 16.12.2020 15 Lisans 3
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Kurulu Üyesi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukoguz@cardif.com
Elif Bakır Bakanay Fon Denetçisi 02123193200 elif.bakirbakanay@cardif.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907669
BIST
10:531.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,22
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
10:537,0980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0855
10:538,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0469
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
10:53410,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,29
|Açılış
|: 410,34
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler10:53
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|5.891.114
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|70,05
|24.221.288
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,10
|274.464.199
|% 1,32
|
|SISE
|7,79
|220.157.268
|% 1,04
|
|SASA
|28,22
|216.584.502
|% 4,91
|
|GARAN
|9,97
|210.306.813
|% 0,50
|
|KRDMD
|6,92
|175.102.739
|% -0,14
|
|TSKB
|1,87
|112.052.980
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,51
|138.874.169
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|148.712.004
|% -0,24
|
|ISFIN
|4,27
|146.714.423
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,24
|37.777.740
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0945
|7,0980
|% -0,53
|
|Euro
|8,4974
|8,5036
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6799
|9,7284
|% -0,50
|
|Frank
|7,8192
|7,8663
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8859
|1,8954
|% -0,57
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|6,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,16
|
Seans Raporu
10:53
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11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 21 artarak (% 0.76 ) 1, 358
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, EKIZ, DIRIT, YESIL, UZERB, CMENT
-
11:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, MERIT, SAMAT
-
11:08
AKFGY, KARTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:08
DURDO, KONTR, VERTU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında