BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST 100 GETIRI 90 - 01.01.2018BIST-KYD REPO (BRUT) 10 - 01.01.2018Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBurak Öztunç 01.04.2019 23Mustafa Kemal Özman 31.03.2021 17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946400BIST