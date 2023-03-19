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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.136
Değişim :  -1,78% |  -93,14
Açılış :  5.278  
Önceki Kapanış :  5.230  
En Yüksek
5.292 En Düşük
5.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 64,90 6.347.837.127 % 10,00  
ALFAS 366,30 1.107.429.974 % 10,00  
EPLAS 48,86 49.324.112 % 10,00  
AZTEK 27,34 194.774.071 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.413.318 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0014 19,0289 % 0,07  
Euro 20,2770 20,3609 % 0,45  
Sterlin 23,1298 23,2458 % 0,17  
Frank 20,4448 20,5679 % -0,04  
Riyal 5,0459 5,0712 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.984 -5,38  
Altın Gr. 1.216 1.216 -0,04  
Cumhuriyet 8.140 8.262 136,00  
Tam 8.161 8.254 268,00  
Yarım 4.001 4.039 131,00  
Çeyrek 2.000 2.019 65,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,01  
Gümüş Gr. 13,81 13,83 -0,00  
B. Petrol 72,47 72,47 -2,23  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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