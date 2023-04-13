BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2023 14:01
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 6 94
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5
2021 6,5 93,5
2022 6,5 93,5
2023 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137488
BIST
16:045.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,80
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0419,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0421,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1659
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:041.270,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 19,03
|Açılış
|: 1.270,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:02
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|121.922.546
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,61
|84.496.252
|% -40,03
|
|MEGAP
|3,61
|84.496.252
|% -40,03
|
|GEREL
|16,65
|59.701.723
|% -10,00
|
|ONCSM
|101,90
|73.219.637
|% -5,65
|
|KZBGY
|20,56
|234.633.173
|% -5,34
|
|THYAO
|136,70
|3.264.876.008
|% 2,47
|
|KOZAL
|22,98
|2.591.032.852
|% 3,05
|
|EREGL
|36,48
|2.366.225.264
|% 0,61
|
|ISCTR
|12,37
|1.891.712.463
|% 0,73
|
|SISE
|44,90
|1.468.551.112
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,37
|1.891.712.463
|% 0,73
|
|EKGYO
|6,99
|833.912.677
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,98
|2.591.032.852
|% 3,05
|
|ZOREN
|5,05
|392.147.812
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|783.271.422
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3279
|19,3309
|% 0,13
|
|Euro
|21,3612
|21,3777
|% 0,72
|
|Sterlin
|24,1462
|24,2673
|% 0,44
|
|Frank
|21,6929
|21,8236
|% 1,08
|
|Riyal
|5,1374
|5,1632
|% 0,07
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17LIDFA
Yüzde 4.06 oranında artışla 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 045, 951 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 65 artarak (% 0.59 ) 5, 716
-
16:15BURCE
Yüzde 9.23 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 204 adet işlem
-
16:14CRFSA
Yüzde 7.49 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 624 adet işlem
-
16:13EDIP
Yüzde 9.08 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 590, 507 adet işlem