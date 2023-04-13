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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2023 14:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5
2021 6,5 93,5
2022 6,5 93,5
2023 6,5 93,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137492


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POLTK 2.208,60 26.584.868 % 10,00  
BALAT 16,94 1.140.588 % 10,00  
SANEL 19,94 11.874.770 % 9,98  
ELITE 16,21 121.922.546 % 9,97  
KRGYO 20,08 20.962.938 % 9,97  
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Euro 21,3692 21,3914 % 0,78  
Sterlin 24,1462 24,2673 % 0,44  
Frank 21,6929 21,8236 % 1,08  
Riyal 5,1374 5,1632 % 0,07  
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Altın Ons 2.044 2.045 29,42  
Altın Gr. 1.267 1.267 15,51  
Cumhuriyet 8.642 8.773 131,00  
Tam 8.697 8.766 91,00  
Yarım 4.248 4.289 44,00  
Çeyrek 2.124 2.145 23,00  
Gümüş.Ons 25,81 25,83 0,32  
Gümüş Gr. 15,98 16,00 0,15  
B. Petrol 86,84 86,84 -0,49  
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