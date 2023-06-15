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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:495.473
Değişim :  2,10% |  112,54
Açılış :  5.398  
Önceki Kapanış :  5.361  
En Düşük
5.378 En Yüksek
5.476
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 1,98 49.532.495 % 10,00  
KLKIM 53,90 57.744.334 % 10,00  
OSTIM 3,85 72.229.059 % 10,00  
RHEAG 5,94 14.822.067 % 10,00  
VKFYO 21,02 20.029.281 % 9,99  
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17:49 Alış Satış %  
Dolar 23,6697 23,6750 % 0,44  
Euro 25,8484 25,8658 % 1,43  
Sterlin 30,0867 30,2376 % 1,18  
Frank 26,3823 26,5412 % 1,33  
Riyal 6,2922 6,3238 % 0,47  
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17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 10,69  
Altın Gr. 1.489 1.489 18,48  
Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.763 4.877 22,00  
Çeyrek 2.381 2.438 11,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 -0,32  
Gümüş Gr. 18,11 18,12 -0,00  
B. Petrol 74,45 74,45 1,25  
Seans Raporu 17:49
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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