BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 20:48
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 60-100 TL cinsinden Katılım Hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketince ihraç edilen borsada işlem gören TL cinsinden azami vadeli 184 gün veya vadesine 184 gün kalmış
DİĞER 0-40 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231618
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2159
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0855
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5587
17:591.973,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.972,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7226
|29,7293
|% 0,73
|
|Euro
|32,5854
|32,6120
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,4497
|37,6375
|% 0,05
|
|Frank
|34,8441
|35,0540
|% -0,36
|
|Riyal
|7,9040
|7,9436
|% 0,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,72
|23,74
|% 0,66
|
|Platin
|990,35
|992,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.081,96
|1.087,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,32
|76,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,09
|2.064,37
|% 0,66
|