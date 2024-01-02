BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 60-100 TL cinsinden Katılım Hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketince ihraç edilen borsada işlem gören TL cinsinden azami vadeli 184 gün veya vadesine 184 gün kalmışDİĞER 0-40 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231618BIST