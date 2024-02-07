BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.02.2024 22:44
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Kurulu Üyesi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukoguz@cardif.com
Elif Bakır Bakanay Fon Denetçisi 02123193200 elif.bakirbakanay@cardif.com
Recep Balkaya Fon Müdürü 02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247834
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0037
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,5871
En Düşük
30,5467
18:0532,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0097
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9892
En Düşük
32,9194
18:051.999,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.999,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.001,68
En Düşük
1.997,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5768
|30,5843
|% 0,00
|
|Euro
|32,9665
|32,9846
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4972
|38,6903
|% -0,03
|
|Frank
|34,8357
|35,0456
|% -0,07
|
|Riyal
|8,1318
|8,1725
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,18
|22,22
|% 0,66
|
|Platin
|881,66
|885,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|894,82
|899,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,52
|2.034,86
|% 0,66
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Seans Raporu
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