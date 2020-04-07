BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2019 tarih ve 31/729 sayılı kurul kararı Para Piyasası fonlarının portföyünün asgari %25'nin devlet iç borçalanma araçlarına yatırıma yönlendirilir kuralı gelmesi ile birlikte kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun bu şartları sağlayamayacağından kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2020 tarihli 12233903-325.02-E.2797 sayılı izni ile tasfiyesine karar verilmiştir. Tasfiye Denetimi PwC Bağımsız Denetim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 55608 sıra numarası ile tasfiye işlemi 19.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835727BIST