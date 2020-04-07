BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
07.04.2020 13:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2019 tarih ve 31/729 sayılı kurul kararı Para Piyasası fonlarının portföyünün asgari %25'nin devlet iç borçalanma araçlarına yatırıma yönlendirilir kuralı gelmesi ile birlikte kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun bu şartları sağlayamayacağından kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2020 tarihli 12233903-325.02-E.2797 sayılı izni ile tasfiyesine karar verilmiştir. Tasfiye Denetimi PwC Bağımsız Denetim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 55608 sıra numarası ile tasfiye işlemi 19.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835727
BIST
17:3092.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 554,35
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:306,7590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:307,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:30360,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,82
|Açılış
|: 360,18
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|3.528.572
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.485.469
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.389.488
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,28
|1.465.938.087
|% 2,45
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|YKBNK
|1,90
|458.927.766
|% 1,60
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|TSKB
|0,94
|131.674.807
|% 1,08
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3673
|% 0,76
|
|Frank
|6,9468
|6,9886
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7936
|1,8025
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,36
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|0,29
|
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