BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:17
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,539044
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,499107
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2368,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,5192
Brüt Getiri (%)
% 4,29
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2368,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855719
BIST
12:16118.236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -249,04
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:166,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:167,7408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:16392,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,58
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|7.369.799
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|MRGYO
|2,80
|47.488.979
|% 8,95
|
|KUYAS
|2,93
|60.162.105
|% 8,92
|
|AYEN
|7,48
|36.223.611
|% 8,56
|
|SKTAS
|3,07
|33.979.055
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.187.261
|% -9,78
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,31
|10.004.091
|% -5,27
|
|ULAS
|5,07
|3.308.335
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,18
|2.002.390.668
|% 1,87
|
|ODAS
|2,92
|1.014.002.783
|% 2,82
|
|GARAN
|8,32
|870.369.989
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,83
|672.464.885
|% 0,11
|
|TUPRS
|88,25
|572.623.258
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,18
|2.002.390.668
|% 1,87
|
|ODAS
|2,92
|1.014.002.783
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,90
|488.849.690
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,79
|325.316.318
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,32
|418.869.457
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5345
|8,5773
|% -0,12
|
|Frank
|7,2358
|7,2794
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,00
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,57
|42,57
|-0,53
|