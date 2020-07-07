BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:18
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,127541
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,727268
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2769,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,4724
Brüt Getiri (%)
% 6,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2769,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855724
BIST
12:05117.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -707,71
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:056,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:057,7407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:05392,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,35
|Açılış
|: 392,39
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|NATEN
|25,64
|136.205.867
|% 5,25
|
|PEKGY
|9,49
|13.341.659
|% 4,29
|
|FORMT
|3,30
|256.621
|% 3,12
|
|MPARK
|20,08
|111.931.132
|% 3,03
|
|KFEIN
|18,44
|14.270.693
|% -4,85
|
|RTALB
|30,00
|26.061.563
|% -4,82
|
|SOKM
|13,87
|57.358.735
|% -4,80
|
|SMART
|8,78
|25.048.959
|% -4,77
|
|ULUSE
|38,28
|1.262.204
|% -4,73
|
|IHLGM
|1,89
|461.342.685
|% 2,72
|
|OYAKC
|9,12
|189.386.792
|% -1,41
|
|NATEN
|25,64
|136.205.867
|% 5,25
|
|MPARK
|20,08
|111.931.132
|% 3,03
|
|SOKM
|13,87
|57.358.735
|% -4,80
|
|IHLGM
|1,89
|461.342.685
|% 2,72
|
|OYAKC
|9,12
|189.386.792
|% -1,41
|
|MTRYO
|2,79
|39.709.774
|% 1,45
|
|BERA
|4,59
|49.746.835
|% -4,18
|
|BNTAS
|4,17
|28.203.554
|% -4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5375
|8,5803
|% -0,09
|
|Frank
|7,2410
|7,2846
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-8,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,20
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|