BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:19
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,539044
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,580335
Varsa İade Tutarı (TL)
63724,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
51142,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,7103
Brüt Getiri (%)
% 5,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
51142,47
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855726
BIST
12:08117.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -536,29
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:086,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:087,7430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:08392,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,44
|Açılış
|: 392,31
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,90
|54.668.946
|% 7,81
|
|AKENR
|2,08
|97.718.267
|% 7,77
|
|ZOREN
|2,63
|336.699.612
|% 7,35
|
|PKENT
|202,90
|3.820.042
|% 7,24
|
|SKTAS
|3,07
|32.995.388
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|229.991.662
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,24
|9.483.670
|% -6,81
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|EKGYO
|2,16
|1.921.461.535
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,32
|838.198.020
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,71
|630.788.948
|% -0,56
|
|TUPRS
|88,05
|546.865.110
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,16
|1.921.461.535
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,88
|463.910.985
|% 2,17
|
|DOHOL
|2,30
|396.559.839
|% 0,88
|
|TSKB
|1,32
|216.188.709
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5367
|8,5795
|% -0,10
|
|Frank
|7,2406
|7,2842
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,33
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,90
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,10
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,27
|