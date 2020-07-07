BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:19
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,944563
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,96349
Varsa İade Tutarı (TL)
87358,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
275636,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,1981
Brüt Getiri (%)
% 14,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
275636,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855729
BIST
12:04117.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -753,53
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:046,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:047,7450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:04392,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,33
|Açılış
|: 392,42
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,90
|54.319.064
|% 7,81
|
|AKENR
|2,08
|96.741.293
|% 7,77
|
|ZOREN
|2,63
|331.880.329
|% 7,35
|
|PKENT
|202,80
|3.797.321
|% 7,19
|
|SKTAS
|3,07
|32.813.030
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|229.976.407
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,23
|9.238.609
|% -7,03
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|EKGYO
|2,17
|1.915.376.905
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,32
|831.587.347
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,68
|627.411.222
|% -0,73
|
|TUPRS
|88,05
|543.129.477
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,17
|1.915.376.905
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,89
|461.342.685
|% 2,72
|
|DOHOL
|2,30
|396.144.134
|% 0,88
|
|TSKB
|1,32
|215.963.374
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5375
|8,5803
|% -0,09
|
|Frank
|7,2410
|7,2846
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-8,54
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,00
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,30
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,32
|