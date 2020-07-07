BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:32
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,539044
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,874855
Varsa İade Tutarı (TL)
6106,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
126,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,4754
Brüt Getiri (%)
% 11,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
126,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855761
BIST
13:51118.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 96,62
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:516,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:517,7491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:51392,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,28
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.008.837
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|36.006.965
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|22.122.643
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|467.082.300
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|232.419.840
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|65.715.295
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,27
|12.989.921
|% -6,15
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,19
|2.283.401.234
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.274.903.946
|% 3,52
|
|GARAN
|8,33
|995.336.051
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,82
|777.636.581
|% 0,06
|
|TUPRS
|88,25
|651.014.435
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,19
|2.283.401.234
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.274.903.946
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,92
|562.372.144
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,79
|418.639.650
|% 2,87
|
|TSKB
|1,33
|266.515.695
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5494
|8,5923
|% 0,05
|
|Frank
|7,2419
|7,2855
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,30
|
|Tam
|2.617
|2.629
|-9,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|