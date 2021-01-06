BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.01.2021 22:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,083083
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
429266,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,1291
Brüt Getiri (%)
% 58,54
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
429266,57
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897554
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3080
En Düşük
7,3041
18:059,0143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,0143
En Düşük
9,0079
18:05451,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -11,75
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3035
|7,3083
|% -1,06
|
|Euro
|9,0036
|9,0118
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,9136
|9,9633
|% -1,24
|
|Frank
|8,2795
|8,3294
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9408
|1,9505
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-29,62
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|53,95
|53,95
|0,35
|