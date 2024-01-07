BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.01.2024 22:23
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,579674
Varsa İade Tutarı (TL)
95176,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
10729,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,4939
Brüt Getiri (%)
% 84,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
10729,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0,065
Açıklamalar
2023 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233606
BIST