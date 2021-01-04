BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
04.01.2021 16:14
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/01/2021
Açıklamalar
BPE Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896693
BIST
17:371.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:377,4024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:379,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:37460,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,21
|Açılış
|: 460,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NIBAS
|57,20
|26.592.458
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.112.492
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.340.282
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.800.796
|% -9,56
|
|ARZUM
|22,52
|472.840.235
|% -8,53
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.375.465.437
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.297.280.402
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.065.604.097
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|725.961.934
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|765.607.308
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|639.508.980
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|398.727.755
|% 1,69
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,4017
|% -0,38
|
|Euro
|9,0928
|9,1031
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0235
|10,0737
|% -1,02
|
|Frank
|8,3533
|8,4036
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9607
|1,9705
|% -0,70
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|51,89
|51,89
|0,09
|
Seans Raporu
17:35
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