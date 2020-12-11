BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBPR fonun anlık risk değeri 18.09.2020 tarihinden itibaren haftalık bazda (3) değerini almaya başlamış ve belli bir periyod boyunca da bu değeri almaya devam etmiştirYatırım Fonlarına İlişkin Rehber'e istinaden Madde 9.3.2.2-2 "Son dört ay içerisinde yapılan hesaplamalar sonucu, fonun RD'sinin birden fazla kategoride yer alması halinde, fonun RD'si, daha sıklıkla yer aldığı kategoriye tekabül eden değerdir"Bu sebeple fonun risk değeri 13.11.20 tarihli risk raporunda olması gereken değerden (1-2) yüksek (3) olarak çıkmıştır.Bu yükselişin sebebi bu dönemde fon portföyüne oynaklığı yüksek yatırım araçlarının biraz daha fazla eklenmesi ve bu dönemde yatırım araçlarının piyasa oynaklıklarının da artmış olmasıdır. Her ne kadar bu süreçte yapılan işlemler izahnamede yer alan sınırlamalara tabii olarak gerçekleştirilmiş olsa da risk seviyesi olması gerekenin üzerine çıkmıştır.Bu durumu düzeltilmesi için fonun taşıdığı riskli varlıkların oranı düşürülmüş ve anlık risk değeri 20.11.2020 tarihinde çekilen risk raporunda da fonun risk değeri (2) olarak kayıtlara geçmiştir ve sonraki süreçte (2) seviyesinin altında kalmaya devam etmiştir.Bu limitin aşılmaması için gerekli tedbirler alınmış ve ek takip süreçleri planlanmıştır.Şu an itibariyle fon risk değeri rehber 9.3.2.2-2 nolu maddesine istinaden en çok tekrar eden risk değerine bakıldığında, geçmiş dönemdeki oynaklıklardan dolayı, (2) ve (3) risk değerleri bir süre daha eşit miktarda görülecek olup, ancak son 1 ayın ortalaması alındığında fonun risk değeri (2) olarak ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde de bir kez daha böyle bir aşımın tekrarlanması beklenmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892871BIST