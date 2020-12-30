BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon hesabına gerçekleşen alım satım işlemlerinin raporlanmasında sehven yaşanan bir hata nedeni ile kurucusu olduğumuz bu fonda 29 Aralık 2020-30 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 günlük %0 faizle Türk Ekonomi Bankası A.Ş.' den 85,000 TL(Seksenbeşbin Türk Lirası) kredi kullandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895579BIST