BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2020 12:35
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon hesabına gerçekleşen alım satım işlemlerinin raporlanmasında sehven yaşanan bir hata nedeni ile kurucusu olduğumuz bu fonda 29 Aralık 2020-30 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 günlük %0 faizle Türk Ekonomi Bankası A.Ş.' den 85,000 TL(Seksenbeşbin Türk Lirası) kredi kullandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895579
BIST
13:531.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:537,3395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0559
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:538,9986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0601
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:53443,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,21
|Açılış
|: 443,54
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BERA
|19,26
|131.331.924
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.181.634
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.909.264
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.315.127
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.290.119
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,80
|13.878.819
|% -6,72
|
|BURVA
|50,05
|3.695.625
|% -5,39
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|DOAS
|29,02
|70.192.987
|% -3,97
|
|GUBRF
|82,10
|1.808.560.916
|% 7,39
|
|ASELS
|18,53
|1.803.577.616
|% 3,52
|
|GARAN
|10,22
|1.224.580.244
|% 2,00
|
|HALKB
|5,68
|1.215.056.031
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,76
|986.048.473
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,17
|593.173.689
|% 0,46
|
|HALKB
|5,68
|1.215.056.031
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,76
|986.048.473
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|749.762.122
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|458.142.825
|% 0,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3337
|7,3395
|% -0,76
|
|Euro
|8,9842
|8,9986
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,9593
|10,0092
|% 0,09
|
|Frank
|8,2816
|8,3315
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,09
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-8,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-3,95
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|