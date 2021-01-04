BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2021 15:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BNB Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896666
BIST
16:391.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:397,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:399,0622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:39460,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,04
|Açılış
|: 460,02
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,06
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:39
|NIBAS
|57,20
|25.110.352
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.865.341
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|94.996.173
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|15.692.825
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,92
|424.625.000
|% -6,90
|
|EKGYO
|2,26
|1.541.810.932
|% 5,61
|
|GUBRF
|81,60
|1.361.696.863
|% -5,17
|
|KOZAL
|106,30
|1.329.745.150
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.124.741.358
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|999.565.201
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,26
|1.541.810.932
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,55
|686.303.458
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|694.908.497
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|796.031.430
|% 4,40
|
|TSKB
|1,81
|355.254.303
|% 1,69
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3702
|% -0,80
|
|Euro
|9,0536
|9,0622
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0129
|10,0631
|% -1,13
|
|Frank
|8,3456
|8,3959
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,83
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,54
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|42,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|38,97
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|18,85
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,51
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|51,93
|51,93
|0,13
|
Seans Raporu
16:39
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16:53KOZAA
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 816, 958 adet işlem
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16:51FMIZP
Yüzde 5.39 oranında artışla 131.00 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 797 adet işlem
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16:50SEKFK
Yüzde 8.28 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 461, 295 adet işlem
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16:49XU100
Endeks 1, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 24, 462.00 milyon TL de
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16:48GOZDE
Yüzde 7.64 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 295, 927 adet işlem