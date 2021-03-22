BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2021 15:23
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919719
BIST
18:051.305
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -74,36
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.305
18:057,7874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,9528
En Düşük
7,7363
18:059,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1423
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
9,5275
En Düşük
9,2407
18:05436,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,95
|Açılış
|: 436,12
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
433,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|34,44
|10.472.274
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TOASO
|31,34
|1.608.118
|% 1,69
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|AKCNS
|16,85
|28.342
|% 1,08
|
|ISBIR
|6.480,00
|1.360.800
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|118.636
|% -10,00
|
|OZRDN
|8,10
|161.295
|% -10,00
|
|PAMEL
|24,30
|130.418
|% -10,00
|
|ISGSY
|15,58
|203.241
|% -9,99
|
|AKBNK
|4,80
|36.188.496
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|22.220.206
|% -9,90
|
|PETKM
|5,01
|12.260.923
|% -8,07
|
|EREGL
|13,60
|11.906.582
|% -7,55
|
|FROTO
|195,00
|11.604.645
|% -5,16
|
|AKBNK
|4,80
|36.188.496
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,20
|8.084.404
|% -7,95
|
|GARAN
|7,19
|22.220.206
|% -9,90
|
|TSKB
|1,40
|4.214.036
|% -4,76
|
|EKGYO
|1,78
|4.839.058
|% -5,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7821
|7,7874
|% 0,07
|
|Euro
|9,3655
|9,4014
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,7620
|10,8160
|% 0,27
|
|Frank
|8,4049
|8,4555
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0737
|2,0841
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,71
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,85
|