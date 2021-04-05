BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2021 13:17
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923244
BIST
15:481.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:488,1131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:489,5624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0205
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:48450,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,79
|Açılış
|: 450,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,32
BIST En Aktif Hisseler15:48
|JANTS
|909,70
|309.536.228
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|46.947.690
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.588.968
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|43.914.580
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.316.491
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|1.279.979.820
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,34
|874.404.418
|% -9,35
|
|KOZAL
|126,00
|702.899.178
|% 0,72
|
|GARAN
|6,89
|596.251.388
|% 0,12
|
|SOKM
|12,62
|499.648.521
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,03
|1.279.979.820
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|126.184.176
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,34
|874.404.418
|% -9,35
|
|GARAN
|6,89
|596.251.388
|% 0,12
|
|ODAS
|3,66
|285.785.344
|% 4,27
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1098
|8,1131
|% -0,48
|
|Euro
|9,5575
|9,5624
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,2266
|11,2829
|% -0,13
|
|Frank
|8,5947
|8,6465
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1576
|2,1684
|% -0,45
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,28
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.033
|5,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|0,15
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|0,07
|
|Çeyrek
|721
|737
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|