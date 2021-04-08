BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.04.2021 09:32
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon hesabına gerçekleşen alım satım işlemlerinin raporlamasında Garanti Bankası temettü tutarının Takasbank hesaplarına gelmemesi ve söz konusu tutarın yatırıma yönlendirilmesi sonucunda Kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fon hesabına 07 Nisan 2021- 08 Nisan 2021 tarihleri arasında 1 günlük %0 faizle , Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) kredi kullandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924652
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
18:059,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7280
En Düşük
9,6545
18:05457,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,30
|Açılış
|: 457,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|16,06
|67.438.038
|% 130,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 0,00
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1655
|8,1710
|% 0,30
|
|Euro
|9,7044
|9,7280
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,2011
|11,2572
|% 0,35
|
|Frank
|8,7495
|8,8022
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1693
|2,1801
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,40
|