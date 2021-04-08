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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

08.04.2021 09:32



BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

 Fon hesabına  gerçekleşen alım satım işlemlerinin  raporlamasında Garanti Bankası temettü tutarının Takasbank hesaplarına gelmemesi ve söz konusu tutarın yatırıma yönlendirilmesi sonucunda  Kurucusu olduğumuz  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken   Emeklilik Yatırım Fon hesabına 07 Nisan 2021- 08 Nisan 2021   tarihleri arasında 1 günlük  %0 faizle ,Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 110.000-TL (Yüzonbin Türk Lirası)) kredi kullandırılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924654


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 6,71 28.428.183 % 10,00  
SAMAT 6,82 42.200.762 % 10,00  
FRIGO 51,85 70.978.874 % 9,99  
MTRKS 37,26 250.462 % 9,98  
GLRYH 3,64 12.787.672 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1553 8,1713 % 0,48  
Euro 9,6969 9,7136 % -0,03  
Sterlin 11,1465 11,2024 % 0,05  
Frank 8,7835 8,8364 % 0,18  
Riyal 2,1684 2,1793 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 -5,81  
Altın Gr. 459 459 -0,38  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 -0,15  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 -0,02  
B. Petrol 62,92 62,92 -0,28  
Seans Raporu 18:05
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