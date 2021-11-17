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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

17.11.2021 19:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu İcazet Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978391


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.672.688 % 10,00  
DOBUR 149,60 43.307.106 % 10,00  
TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
KARYE 13,13 28.030.052 % 9,97  
TETMT 173,20 2.688.893 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,5896 10,6382 % 3,12  
Euro 11,9875 12,0452 % 3,12  
Sterlin 14,2689 14,3405 % 3,35  
Frank 11,3849 11,4535 % 3,13  
Riyal 2,8195 2,8336 % 2,82  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 15,38  
Altın Gr. 637 637 23,13  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,24  
Gümüş Gr. 8,55 8,56 0,33  
B. Petrol 80,08 80,08 -2,35  
Seans Raporu 18:05
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