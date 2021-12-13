BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2021 13:43
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982882
BIST
13:432.097
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 61,74
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:4314,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3255
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:4316,0430
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3198
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:43820,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 24,19
|Açılış
|: 820,06
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:41
|SONME
|37,62
|3.622.016
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.414.108
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.321.548
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,83
|91.008.085
|% 9,94
|
|HEDEF
|5,92
|20.791.670
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|87.122.133
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.491.766
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.528.994
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|985.626
|% -9,84
|
|KRDMD
|11,43
|1.917.622.182
|% 4,96
|
|THYAO
|22,74
|1.911.811.776
|% 2,25
|
|SISE
|16,42
|1.482.781.354
|% 3,99
|
|GARAN
|11,82
|1.331.281.214
|% 0,77
|
|ASELS
|25,70
|1.301.011.766
|% 4,90
|
|EKGYO
|2,55
|894.757.155
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,64
|754.322.026
|% 2,54
|
|KRDMD
|11,43
|1.917.622.182
|% 4,96
|
|PETKM
|9,66
|1.196.982.211
|% 4,21
|
|GARAN
|11,82
|1.331.281.214
|% 0,77
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2273
|14,2304
|% 2,50
|
|Euro
|16,0245
|16,0689
|% 2,20
|
|Sterlin
|18,9341
|19,0290
|% 3,08
|
|Frank
|15,4491
|15,5422
|% 2,87
|
|Riyal
|3,8104
|3,8295
|% 3,27
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|3,48
|
|Altın Gr.
|825
|826
|29,64
|
|Cumhuriyet
|5.445
|5.528
|159,00
|
|Tam
|5.411
|5.564
|168,52
|
|Yarım
|2.616
|2.691
|81,52
|
|Çeyrek
|1.316
|1.350
|45,45
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,26
|0,35
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,17
|