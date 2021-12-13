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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

13.12.2021 13:43
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 37,62 3.622.016 % 10,00  
INTEM 91,05 18.414.108 % 9,96  
ALKA 19,44 10.321.548 % 9,95  
NIBAS 13,83 91.008.085 % 9,94  
HEDEF 5,92 20.791.670 % 9,83  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 14,2273 14,2304 % 2,50  
Euro 16,0245 16,0689 % 2,20  
Sterlin 18,9341 19,0290 % 3,08  
Frank 15,4491 15,5422 % 2,87  
Riyal 3,8104 3,8295 % 3,27  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 3,48  
Altın Gr. 825 826 29,64  
Cumhuriyet 5.445 5.528 159,00  
Tam 5.411 5.564 168,52  
Yarım 2.616 2.691 81,52  
Çeyrek 1.316 1.350 45,45  
Gümüş.Ons 22,19 22,23 0,03  
Gümüş Gr. 10,24 10,26 0,35  
B. Petrol 75,32 75,32 0,17  
Seans Raporu 13:41
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