BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlternatifbank nezdindeki BPL fon hesabından TEB- İstanbul Kurumsal Şube nezdindeki BPL fon hesabına transfer edilmesi gereken 500,000.00 TL söz konusu fon hesabına gönderilememiştir. Bu nedenle fon hesabının eksiye düşmesi sonucu kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım fonu hesabına 27 Aralık 2021-28 Aralık 2021 tarihleri arasında 1 günlük %0 faizle, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 500,000.00 TL (Beş Yüzbin Türk Lirası) kredi kullandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986481BIST