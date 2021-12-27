BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 20:23
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alternatifbank nezdindeki BPL fon hesabından TEB- İstanbul Kurumsal Şube nezdindeki BPL fon hesabına transfer edilmesi gereken 500,000.00 TL söz konusu fon hesabına gönderilememiştir. Bu nedenle fon hesabının eksiye düşmesi sonucu kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım fonu hesabına 27 Aralık 2021-28 Aralık 2021 tarihleri arasında 1 günlük %0 faizle, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 500,000.00 TL (Beş Yüzbin Türk Lirası) kredi kullandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986481
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0612
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9202
En Düşük
11,7593
18:0513,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1108
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4972
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8812
|11,8830
|% 0,52
|
|Euro
|13,4327
|13,4972
|% 0,83
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,96
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,02
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|0,04
|