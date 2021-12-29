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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

29.12.2021 12:39
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Altın Gr. 734 734 47,81  
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Tam 4.956 5.085 338,38  
Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
Gümüş.Ons 22,82 22,84 0,00  
Gümüş Gr. 9,27 9,29 -0,02  
B. Petrol 79,15 79,15 0,48  
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