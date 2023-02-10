BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 08/02/2023 tarih 2023/8 nolu bülteninde yayımlanan 7/158 sayılı kararı ve 09/02/2023 tarih-8/173 sayılı kararına istinadenÜlkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 10.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fonun pay fiyatı hesaplamaları ve pay alım satımı durdurulmuştur.Bilgilerinize...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112806BIST