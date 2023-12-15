BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2023 21:21
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PRC FON KATILIMCILARA DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226262
BIST
'
18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0603
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2764
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -13,63
|Açılış
|: 1.882,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.882,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9723
|28,9945
|% 0,11
|
|Euro
|31,5818
|31,6558
|% -0,83
|
|Sterlin
|36,6359
|36,8196
|% -0,62
|
|Frank
|33,1866
|33,3865
|% -0,27
|
|Riyal
|7,7059
|7,7445
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,19
|943,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,66
|1.181,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,73
|76,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,79
|2.020,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem