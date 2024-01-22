BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş..'nin kredi notunu B3'den B2'ye yükseltmiş ve görünümünü durağandan olumluya çevirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242054BIST